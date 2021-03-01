شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتألق.. وأفضل جلسة للأسهم الأوروبية في 4 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، في أولى جلسات مارس، الإثنين، إذ هدأت أسواق السندات بعد موجة مبيعات استمرت شهرا، بينما عززت أنباء مشجعة بشأن لقاح جونسون آند جونسون الجديد وإجراءات التحفيز الرهانات على تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي خلال التداولات بمقدار 660 نقطة أو 2.2% بقيادة بوينج التي قفزت 6.8%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 2.1% حيث تم تداول جميع القطاعات الـ 11 في المنطقة الخضراء. كما ارتفع مؤشر ناسداك الذي تضرر بشدة الأسبوع الماضي، بنسبة 2.1%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.43% يوم الاثنين، منخفضًا 3 نقاط أساس عن يوم الجمعة وانخفض من أعلى مستوى له في الآونة الأخيرة عند 1.6% يوم الخميس.

الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الاثنين بعد استقرار في أسواق السندات في أعقاب موجة بيع حادة الأسبوع الماضي، فيما قادت أسهم السفر والترفيه المكاسب بدعم من تفاؤل حيال برامج التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وحزمة تحفيز أمريكية كبيرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 بالمئة، وهو أفضل أداء ليوم واحد منذ أوائل نوفمبر، وذلك بعد أن خسر أكثر من اثنين بالمئة في الأسبوع الماضي. وقفزت أسهم شركات السفر والترفيه بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وأظهرت بيانات أيضا أن نشاط الصناعات التحويلية تسارع في اقتصادات منطقة اليورو الكبرى في فبراير شباط، مما يعطي بعض الثقة حيال تعاف اقتصادي هذا العام، في حين أفادت قراءة منفصلة بأن التضخم في ألمانيا استقر على مدار الشهر.

كانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في عام، إذ غذت احتمالات ارتفاع التضخم وزيادة عوائد السندات المخاوف حيال تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية.

وصعدت الأسهم العالمية على خلفية انخفاض العوائد، في حين تدعمت المعنويات أيضا بتوزيع لقاح ثالث لكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى جانب تحقيق تقدم فيما يتعلق بحزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وحققت الأسهم البريطانية مكاسب بدعم من توقعات بأن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن مزيد من الاقتراض يضاف إلى إنفاق مرتبط بكوفيد-19 يبلغ نحو 300 مليار جنيه إسترليني (418 مليار دولار) وتخفيضات ضريبية في بيان الميزانية يوم الأربعاء.

الأسهم اليابانية

إلى ذلك، سجل المؤشر توبكس الياباني أكبر قفزة في سبعة أشهر مع توقف مبيعات سندات الخزانة الأمريكية مما دعم المؤشر ناسداك الزاخر بأسهم التكنولوجيا وأدي لصعود أسهم الشركات المحلية لصناعة الرقائق.

وقفز المؤشر 2.04 بالمئة إلى 1894.94 نقطة وهو أكبر مكسب منذ 11 أغسطس آب بينما تقدم المؤشر نيكي القياسي 2.41 بالمئة إلى 29663.50 نفطة وهو أكبر مكسب منذ 29 ديسمبر كانون الأول 2020.

وتعافت الأسهم الإثنين، عقب تسجيل أكبر خسائر في نحو عام الأسبوع الماضي بعدما أثار صعود عائدات السندات العالمية قلق المستثمرين الذين يخشون بالفعل التقييمات المرتفعة في السوق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير اقتصادي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس آست مانجمنت: «سيستعيد نيكاي مستوى 30 ألفا عاجلا أم آجلا، وذلك مرهون بأداء عائدات السندات الأمريكية.

في البداية، ارتفعت العائدات نتيجة توقعات بتعاف اقتصادي، وهو ليس بالأمر السيء لسوق الأسهم».

ويوم الجمعة، ارتفع المؤشر ناسداك 0.56 بالمئة بعد ارتفعت عائدات السندات الأمريكية، وتتأثر أسهم التكنولوجيا الغالبة على المؤشر بارتفاع العائدات بينما نزل المؤشر داو جونز الصناعي 1.5 بالمئة وتراجع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بواقع 0.48 بالمئة.

وقفزت أسهم شركات الرقائق، فصعد سهم طوكيو إلكترون 2.09 بالمئة وأدفانتست 4.23 بالمئة وسكرين هولدينجز 3.49 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 5.46 بالمئة وكان أكبر مساهم في مكاسب نيكي يليه سهم فاست للتجزئة التي تدير متاجر يونيكلو للملابس الذي صعد 2.71 بالمئة.

وتصدر سهم شركة شارب الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر وانخفض 2.83 بالمئة وتلاه سهم راكوتين الذي خسر 2.02 بالمئة وسهم سكك حديد غرب اليابان الذي نزل 0.88 بالمئة.

وتقدم 206 أسهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 17.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33. (رويترز)