شكرا لقرائتكم خبر عن رمزي رعد: مؤشرات على تعافي سوق الإعلان في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن الأخبار الإيجابية ستعود إلى قطاع النشر في الإمارات بعد سنوات من التراجع المتواصل أمام سطوة هجرة الإعلانات الباحثة عن المنصات الأقل سعراً. وفيما تراجع حجم الإنفاق الإعلاني في صحف دولة الإمارات خلال العام المنصرم بنسبة 29% عن عام 2019، فإن المؤشرات تبشر بأن عام 2021 سيكون أفضل، علّه يكون عام التحول لاستعادة المبادرة وبعض مما فقده القطاع من جراء التراجع الكبير في الإنفاق الإعلاني.

نشاطات متنوعة تبشر بعودة الطلب على الإعلانات المطبوعة

الإنفاق الإعلاني في الصحف تراجع 29 % في عام الجائحة

921 مليون درهم الإنفاق الإعلاني في صحف الإمارات بحسب «PARC»

ويتوقع رمزي رعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تي بي دبليو أيه رعد» TBWARAAD الإعلانية، أن تنعكس بشائر النمو على القطاع الإعلاني، وقال: «كثرت البشائر بدءاً من رفع صندوق النّقد الدّولي لتوقّعاته بخصوص النّمو الاقتصادي في دولة الإمارات لعام 2021 نتيجة لبيانات الرّبع الأخير من العام الفائت، والتي جاءت أفضل من توّقعات الصّندوق لدول المنطقة. كذلك نتيجة لبرنامج التّطعيم الذي سبق بأشواط العديد من دول العالم، بما فيها الولايات المتّحدة الأمريكيّة ومعظم دول أوروبا».

وأضاف: «بالأرقام، فقد رفع الصندوق توقّعاته لنموّ إجمالي الناتج المحلّي الحقيقيّ إلى 3.1% لكون الإمارات قد أبدت كفاءة في التّكيّف اقتصادياً مع الأزمة العالمية المرتبطة بالوباء وتبعاته باعتماد مختلف التّدابير والإجراءات بما فيها إقرار القوانين ومنها الدين العام».

بث التفاؤل

وقال رعد: «لقد توّج هذا التفاؤل الشّريط الذي بثّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم 23 فبراير، معلناً بدء الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات والخلوة الوزارية التي وضعت إطاراً استراتيجياً للرؤية التّنمويّة للدولة في السنوات الخمسين القادمة».

وعن الأحداث المرتبطة بقطاع النشر والإعلانات، قال رعد: «إنّ روزنامة العام الحالي للدولة حافلة بالنّشاطات ذات التّأثير المباشر والسّريع على سوق الإعلان بدءًا من شهر يناير الذي عشنا خلاله الدورة السادسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق. وفي نفس الشهر، أطلقت دبي حملتها التّرويجيّة العالمية تحت شعار أجمل شتاء في العالم، الذي نُفّذت عبر وسائل الإعلان في المنطقة ومن خلال الفضائيّات العابرة للقارات».

وأضاف: «مع بداية شهر فبراير، دخل مسبار الأمل إلى هدفه النّهائيّ في جاذبية كوكب المريخ. وقد رافق هذا الإنجاز التاريخيّ عاصفة من النّشاط الإعلامي تمثّلت بإعلانات التّهنئة التي أخذت شكل الصّفحات الكاملة في جميع الصحف الإماراتيّة وعبر التلفزيونات وحتّى اللّوحات المرفوعة فوق المباني».

معارض وأحداث

وقال رعد: «كذلك شهدنا إعادة افتتاح معرض الدّفاع الدولي آيدكس 2021 ونافديكس 2021 في أبوظبي، والدورة الـ 26 من معرض جلفود 2021 للأغذية والمشروبات في دبي. وترافق مع المعارض الثلاثة، حملات إعلانيّة في وسائل الإعلام بالدولة».

ورأى رعد أنه بالرغم من الجائحة وما فرضته من إلغاء وإقفال، تستمرّ الفعاليّات في دولة الإمارات، حيث «بدأنا نشاهد على أفق شهر مايو القادم، التحضيرات لكأس دبي العالمي لسباق الخيول. وفي بداية شهر أكتوبر، ستستقبل دبي العالم لأوّل إكسبو عالميّ يقام في العالم العربيّ وهو إكسبو 2020 دبي الذي سيستمر عاماً كاملاً ومن المؤكّد أنّه سيكون عاملاً فعّالاً في زيادة الإنفاق الإعلاني محليّاً وإقليميّاً وعالميّاً».

وقال رعد: «كل هذه التّوقعات الإيجابية تتم على خلفية عام 2020 المشؤوم التي غيّرت معالمه الجائحة، كما وصفته الدراسة التي أصدرها المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية (PARC) مؤخراً. وقد جئنا على ذكر الدراسة لتأكيد التّوقعات المتفائلة حول تعافي سوق الإعلان في الدولة».

وأضاف: «بلغ حجم الإنفاق الإعلاني في صحف الدولة خلال العام المنصرم 921 مليون درهم، وذلك بتراجع بنسبة 29 % عن سنة 2019 وقد شمل هذا التّراجع حوالي الثلثين من القطاعات الناشطة إعلانياً بالعادة».

وتابع: «لقد سببّت الجائحة تراجعاً في الإنفاق الإعلاني لشركات بيع السّيارات بنسبة 53% بالمقارنة مع عام 2019. أمّا قطاع المجوهرات والساعات والملابس الفاخرة فقد تراجع بنسبة 30-20%. والفنادق بنسبة 22%. وبالمقابل فقد ارتفع إنفاق مستحضرات التّعقيم والتّطهير والتنظيف بنسبة عالية منذ شهر فبراير بعد الإبلاغ عن أوّل إصابة بفيروس كورونا محلياً».

ويختم رئيس مجلس إدارة مجموعة «تي بي دبليو أيه رعد»: «من المنتظر أن تنتقل عدوى تعافي السوق الإعلاني في دولة الإمارات إلى أسواق دول مجلس التعاون، ومن ثم إلى أسواق الشرق الأوسط عامّة. الإعلان هو محرّك الأسواق، لذلك دعونا نراقب ونتأمّل».