شكرا لقرائتكم خبر عن 110 مليارات دولار إجمالي أصول «القابضة ADQ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح تقرير حديث صادر عن شركة «Global SWF» للبيانات والاستشارات والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن الأصول التي تشرف عليها شركة «القابضة ADQ» نمت لتبلغ قيمتها الإجمالية 110 مليارات دولار (أكثر من 400 مليار درهم).

وفي الوقت الحالي تعتبر «القابضة ADQ» واحدة من أكثر المستثمرين ديناميكية في منطقة الخليج وشغفاً للصفقات، حيث تحولت في وقت قصير من شركة قابضة صغيرة إلى صندوق ثروة سيادي، وأهم المسرعات في أبوظبي لتنويع مكونات الاقتصاد المحلي.

وتأسست «القابضة ADQ» في عام 2018، وتمتلك شركات تعمل في جميع أنحاء القطاع غير النفطي لأبوظبي، بما في ذلك حصة في عملاق إقليمي للمواد الغذائية واستوديوهات لإنتاج الأفلام وشركات لإنتاج الحديد إلى شركة طيران منخفضة الكلفة وكيان يشرف على برنامج الطاقة النووية في البلاد.

وقال دييجو لوبيز العضو المنتدب في شركة «Global SWF »: «نحن نراقب القابضة ADQ منذ وقت، ونحن معجبون بتحولها من شركة قابضة محلية صغيرة إلى صندوق ثروة سيادي». وتعتبر «القابضة ADQ» حالياً ثالث أكبر صندوق سيادي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار. ولدى الشركة أكثر من 100 موظف، في حين أن محفظتها المشتركة المكونة من 90 شركة تضم أكثر من 70 ألف موظف.

وأصبحت «القابضة ADQ» مستثمراً بارزاً في الشركات الناشئة، ففي العام الماضي، أطلقت صندوقاً استثمارياً بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) يستهدف الشركات الناشئة في الهند وجنوب شرقي آسيا، بهدف إقناع هذه الشركات بإنشاء مقار عالمية أو إقليمية لها في أبوظبي. (بلومبيرج)