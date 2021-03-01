شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تسلم طوكيو أمريكيين متهمين بتهريب غصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت الولايات المتحدة السلطات اليابانية رجلاً أمريكياً، وابنه، متهمين بمساعدة رئيس شركة «نيسان موتور» السابق كارلوس غصن على الفرار.

وقال محام إنه جرى تسليمهما إلى اليابان في أعقاب معركة قضائية طويلة لتفادي التسليم من الولايات المتحدة. ومهدت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي الطريق أمام تسليم مايكل تيلور، وابنه بيتر، المتهين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان بينما كان ينتظر محاكمة بتهم مالية.

وكان الرجل وابنه طلبا الشهر الماضي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التدخل لوقف تسليمهما لليابان. وقال محامو تيلور وابنه في رسالة إلى بلينكن مؤرخة في 3 فبراير/ شباط: «لا نعتقد أنه يوجد أي سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأمريكيين». لكن المحكمة العليا رفضت طلبا طارئاً من محاميي الاثنين لوقف أمر أصدرته محكمة أدنى مهّد الطريق لتسليمهما. (رويترز)