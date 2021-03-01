شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات لـ 9 شركات مدرجة في أسواق الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
1 مارس 2021
22:10 مساء
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- تناقش الجمعية العمومية لشركة «سوق دبي المالي» مقترح عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2020؛ وذلك خلال اجتماعها يوم 22 مارس/آذار الجاري. وتناقش العمومية أيضاً إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات على 30% من رأس مال الشركة، وعرض تلك الصفقات على العمومية المقبلة للمصادقة عليها، وتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
- يناقش مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» زيادة حصة الشركة الاستراتيجية في شركة «داماك إنترناشونال ليمتد»، وذلك خلال اجتماعه يوم 4 مارس الجاري
- وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، أنها تمتلك حاليا ً20% من رأس مال شركة «داماك إنترناشونال ليمتد».
- صادقت الجمعية العمومية لشركة «دبي للتأمين» المنعقدة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% (ما يعادل 35 فلساً/للسهم) من رأس المال عن عام 2020.
- قلص «بنك الاستثمار» خسائره بنسبة 38% إلى 356.3 مليون درهم بنهاية العام 2020، مقارنة بخسائر قدرها 579.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2019. وعزا البنك في إفصاح لـ«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، سبب انخفاض الخسائر إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وأرجع «بنك الاستثمار» تراجع الخسائر أيضاً إلى انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 26%، ويرجع بشكل أساسي إلى تخفيض نفقات الموظفين بنسبة 28% مقارنة بعام 2019.
- تنظر الجمعية العمومية لشركة «صناعات أسمنت الفجيرة» خلال اجتماعها 25 مارس/آذار الجاري في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح، سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.
- تعقد شركة «الإمارات للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 25 مارس الجاري؛ للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60 فلساً للسهم الواحد، بإجمالي 90 مليون درهم عن العام 2020.
- تعقد شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» اجتماع الجمعية العمومية في 24 مارس الجاري؛ للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 100% من رأس المال، بما يعادل درهماً واحداً للسهم الواحد بإجمالي 89.7 مليون درهم عن 2020.
- تنظر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، خلال اجتماع الجمعية العمومية في 21 مارس الجاري، في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 35 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 199.5 مليون درهم عن 2020.
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