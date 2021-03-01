شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الصادرات ترفع نشاط المصانع الألمانية لقمة 3 أعوام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، نشر الاثنين، أن زيادة الطلب من الصين والولايات المتحدة وأوروبا دفع نمو نشاط المصانع في ألمانيا لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام في فبراير لتتحسن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقفزت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل خمس الاقتصاد إلى 60.7 من 57.1 في يناير.

وهذه أعلى قراءة منذ يناير 2018 وجاءت أفضل قليلا من القراءة الأولية التي بلغت 60.6.

دارت عجلة العمل في المصانع خلال الجائحة بفضل زيادة الطلب من الخارج، مما ساهم في تجنب انكماش في الربع الأخير من 2020 وتعويض انخفاض إنفاق المستهلكين وسط غلق جزئي لاحتواء كوفيد-19.

وذكر عدد كبير من المصنعين أن ثمة طلب أعلى من آسيا، لاسيما الصين، وكذلك من الولايات المتحدة وأوروبا، وسجلت مبيعات التصدير أكبر زيادة منذ ديسمبر 2017، بحسب المسح.

ولكن الاقتصاديين لا يزالون يتوقعون انكماش الاقتصاد في الربع الأول من العام جراء إجراءات عزل أكثر صرامة أدت لإغلاق معظم المتاجر والخدمات منذ منتصف ديسمبر ودرجات حرارة منخفضة جدا أدت لتباطؤ أنشطة التشييد في فبراير. (رويترز)