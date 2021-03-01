شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الشامسي يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للدولة لدى الجامعة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، أوراق اعتماده إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مندوباً دائماً للدولة لدى الجامعة العربية.

ونقل السفير تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى الأمين العام وتمنياته للجامعة بمزيد من التقدم والنجاح.

من جانبه حمّل أبو الغيط السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً، المزيد من التطور والنماء.

وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهامه. (وام)