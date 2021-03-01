شكرا لقرائتكم خبر عن فرع لمختبرات «يونيلابس» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

افتتحت شبكة مختبرات «يونيلابس» السويسرية للمختبرات التشخيصية فرعاً جديداً في إمارة أبوظبي بطاقة إنتاجية للاختبارات تبلغ 80 ألف اختبار PCR يومياً، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية العالية للمنظومة المخبرية للإمارة، وشهد الافتتاح عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ومحمد داوود الرئيس التنفيذي لشبكة المختبرات «يونيلابس» في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين.

وقال عبدالله آل حامد إنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، حرصت أبوظبي منذ بداية الجائحة على توسيع نطاق خدمات فحص «كوفيد-19»، وضمان توفرها وسهولة الوصول إليها، حيث يعد افتتاح الفرع الجديد لشبكة مختبرات «يونيلابس» السويسرية العالمية للمختبرات التشخيصية في أبوظبي، إضافة نوعية للجهود التي يكرسها القطاع الصحي في الإمارة للتصدي للجائحة، فقد ضربت أبوظبي مثالاً متميزاً للتعامل من الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكذلك مد يد العون للبلدان الشقيقة والصديقة، بفضل الطاقة الاستيعابية العالية لفحوصات «كوفيد-19» التي يمكن للإمارة إجراؤها يومياً.