شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلاب ينفذون نموذجاً أولياً لسيارة طائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

صمم ونفذ فريق بحثي من طلبة برنامج البكالوريوس في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نموذجاً أولياً كاملاً لسيارة طائرة، تعتمد في تشغيلها على الطاقة الكهربائية، حيث تم تقديم هذا البحث كمشروع للتخرج، كما يعد المشروع بداية للسيارات الطائرة الحقيقية في المستقبل، والتي سيتم تطويرها وصنعها في دولة الإمارات.

بين الفريق البحثي الذي ضم 4 طلاب وهم «منيرة الحمادي من قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، ومهرة البلوشي، وخلود نبيل من قسم الهندسة الميكانيكية، وعمران الحمادي من قسم هندسة الطيران والفضاء، كما أشرف عليهم كل من الدكتور رياض الخزعلي والدكتور بشار الخصاونة والدكتور أشرف الخطيب»، أن النموذج يجمع السيارة الكهربائية مع طائرة بدون طيار على شكل مروحية سداسية تستخدم نظام ال «جي بي إس» للملاحة.

وقال الفريق البحثي إن فكرة السيارة الطائرة بدأت في يناير 2020، حيث تركز اهتمامهم على تصميم سيارة طائرة يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً، والذي يمنح سائق السيارة القدرة على التنقل بسلاسة خلال عملية الطيران دون الحاجة لمدرج هبوط، بالإضافة إلى التركيز على أن تعمل هذه السيارة على الكهرباء بشكل كامل للحد من انبعاثات غاز الكربون.