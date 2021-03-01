شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يوقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على عقار مكتبي بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مسقط المالية بصفتها مدير صندوق المشاعر ريت عن توقيعها مذكرة تفاهم لاستحواذ الصندوق على عقار مكتبي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمعروف بـ آي – اوفيسيس.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الاستحواذ سيتم مقابل مبلغ قدره 135 مليون ريال، علما بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 20 يوم من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وبحسب البيان، يتكون العقار من 3 أبراج مكتبية مدرة للدخل تقع في موقع متميز في مدينة الرياض على طريق الثمامة، بجوار مجمع عالية بلازا المرموق في حي الربيع.

ويعتزم الصندوق الإستحواذ على الثلاثة أبراج بسعر 135 مليون ريال، بينما سيكون مجموع الايجار 10.45 مليون ريال سنوياً، علماً بأنه سيتم تمويل هذا الاستحواذ من خلال اتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة مع بنك الرياض.

وتبلغ مساحة الأرض الإجمالية 6155 متر مربع والمساحة المبنية الإجمالية 23.195 ألف متر مربع والمساحة القابلة للإيجار 10700 متر مربع.

ويُذكر أنه تم تاجير العقار بالكامل على ثلاثة مستأجرين من بينهم شركة تكافل الراجحي وشركة أملاك العالمية.

ويتوقع مدير الصندوق استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لدى الجهات النظامية لانتقال ملكية العقار خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع الصندوق أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال العام 2021، وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي خسارة بلغ 40.113 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُحققاً مصاريف مباشرة بلغت 1.729 مليون ريال.

وأرجع الصندوق تحقيق الخسائر المتفاقمة خلال الربع الرابع إلى انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية إلى 38.070 مليون ريال.