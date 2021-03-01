شكرا لقرائتكم خبر عن 2% انكماش أسعار المستهلكين في الإمارات خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار المستهلكين في دولة الإمارات انكماشها خلال العام 2020، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 2.07%، مقارنة بانخفاض 1.9% في العام الأسبق. وبحسب بيانات «التنافسية والإحصاء»، جاء تراجع التضخم السنوي نتيجة هبوط السكن والمياه والكهرباء والغاز 3.69 % والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.59 %، وخدمات النقل 5.77%، كما تراجعت مجموعة الترويج والثقافة 16.75%، فيما استقرت أسعار الاتصالات (-0.1%)، وخدمات الصحة (-0.03%).

بالمقابل، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 3.69%، وفئة الملابس والأحذية 4.8%، والتعليم 0.93%، والتبغ 5.92%، والمطاعم والفنادق 0.13%.

وبلغ تراجع التضخم في الربع الأخيرة من العام 2020 نحو 2.23% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2019، بعد أن انخفض الرقم القياسي العام، من 108.36 في الربع الأخير من 2019، إلى 105.94 نقطة في الربع الأخير 2020.