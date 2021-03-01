الاقتصاد

2% انكماش أسعار المستهلكين في الإمارات خلال 2020

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 2% انكماش أسعار المستهلكين في الإمارات خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار المستهلكين في دولة الإمارات انكماشها خلال العام 2020، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 2.07%، مقارنة بانخفاض 1.9% في العام الأسبق. وبحسب بيانات «التنافسية والإحصاء»، جاء تراجع التضخم السنوي نتيجة هبوط السكن والمياه والكهرباء والغاز 3.69 % والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.59 %، وخدمات النقل 5.77%، كما تراجعت مجموعة الترويج والثقافة 16.75%، فيما استقرت أسعار الاتصالات (-0.1%)، وخدمات الصحة (-0.03%). 

بالمقابل، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 3.69%، وفئة الملابس والأحذية 4.8%، والتعليم 0.93%، والتبغ 5.92%، والمطاعم والفنادق 0.13%.
وبلغ تراجع التضخم في الربع الأخيرة من العام 2020 نحو 2.23% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2019، بعد أن انخفض الرقم القياسي العام، من 108.36 في الربع الأخير من 2019، إلى 105.94 نقطة في الربع الأخير 2020.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا