شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن يوفنتوس بطل إيطاليا، الاثنين، إصابة أحد أفراد الطاقم في الفريق الأول بفيروس كورونا. وتأتي الأنباء قبل مواجهة بين يوفنتوس وضيفه سبيتسيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في تورينو.

وقال النادي في بيان: خلال الفحوص التي يجريها النادي طبقاً للبروتوكولات المتبعة، ظهرت حالة إصابة بـ«كوفيد-19» لفرد من الطاقم يخضع حالياً للعزل الذاتي، والنادي على اتصال دائم بالسلطات الصحية المختصة لتطبيق القواعد بما يسمح باستمرار التدريبات والمنافسات.