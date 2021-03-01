شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الذرية" تتمسك بآلية التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا- أ.ف.ب

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى عدم تحويل عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران إلى "ورقة مساومة"، في حين تمضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما في خطة تدعمها الولايات المتحدة لإصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لتقليصها تعاونها مع الوكالة رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب خطيرة.

وقال رافايل غروسي في مؤتمر صحفي في مستهل اجتماع مجلس حكام الوكالة: "يجب المحافظة على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يجب ألا توضع على طاولة المفاوضات كورقة مساومة".

ووصف غروسي تعليق عمليات التفتيش بـ"الخسارة الهائلة"، لكن لدى سؤاله بشأن إن كان لا يزال في إمكان الوكالة تطمين المجتمع الدولي بأن برنامج إيران النووي سلمي بحت، رد بالقول: "حتى الآن الوضع جيد". وأفاد غروسي بأن الوكالة ستحافظ على السبل التي تمكّنها من التحقق من كمية اليورانيوم الذي تخصّبه إيران.

إلى ذلك، تفكر الدول الأوروبية في اقتراح قرار خلال اجتماع الأسبوع الجاري يدين قرار إيران تعليق بعض عمليات التفتيش، وأفادت إيران بأن من شأن قرار من هذا النوع أن يدفعها للتخلي عن الاتفاق الموقت مع الوكالة. وعلّق غروسي على الأمر قائلا: "أناشد الجميع إجراء محادثات بنّاءة والمحافظة على عمل الوكالة".