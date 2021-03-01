شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقفز بنحو 620 نقطة في بداية الجلسة بعد تمرير مجلس النواب لخطة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل قوي في بداية تداولات اليوم الإثنين في أعقاب تمرير مجلس النواب لخطة التحفيز المالي المقترحة لدعم الاقتصاد فضلا عن هدوء المخاوف بشأن أسواق السندات.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تعاملات اليوم إلى 1.4%، وذلك بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى 1.6% للمرة الأولى في نحو عام.



وتستمر جهود السلطات الصحية في الولايات المتحدة للسيطرة على جائحة "كورونا" لا سيما بعد اعتماد لقاح شر كة "جونسون أند جونسون" لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما على جرعة واحدة.



وعلى صعيد التداولات، قفز مؤسر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% (ما يعادل 620 نقطة) إلى 31551 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 230 نقطة) إلى 13421 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.8% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 3880 نقطة.