شكرا لقرائتكم خبر عن حركة انتقائية تكسر هدوء الأسهم في أولى جلسات مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على وقع التحركات الهادئة لمؤشرات أسواق المال المحلية، تدفقت مشتريات انتقائية محدودة في أولى جلسات مارس/آذار، واستهدفت عدداً من الأسهم لاسيما أسهم الاتصالات والخدمات، في وقت لا يزال المستثمرون ينتظرون أن تتضح الرؤية أكثر لتحديد توجهاتهم الاستثمارية في الجلسات القادمة.

وفيما استقر مؤشرا سوقي أبوظبي ودبي الماليين عند إغلاقاتهما السابقة، سيطر الجمود على أسهم قيادية في البنوك والعقار، كما شهد البعض الآخر انخفاضات طفيفة، تزامناً مع وصول سهم «دو» عند مستوى 7 دراهم، من خلال ارتفاعه 2.48% بينما زاد «اتصالات» 0.1% إلى مستوى 20.36 درهم.

وعلى صعيد قطاع الخدمات بسوق دبي فقد ارتفع 0.81% مدعوماً بارتفاع سهم «أمانات» بنسبة 3.1%، تزامناً مع إعلان الشركة استحواذها على مركز «كامبريدج للرعاية الطيبة» مقابل 851 مليون درهم.

كما ارتفع قطاع الطاقة في سوق أبوظبي 3% معززاً بمكاسب «أدنوك للتوزيع» بنسبة 4.38% و«دانة غاز» 1.44%.

وبلغت سيولة الأسهم 1.2 مليار درهم منها 917.5 مليون درهم في سوق أبوظبي و276.2 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 287.6 مليون سهم توزعت بواقع 140.8 مليون سهم في أبوظبي و146.8 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 25 شركة.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي عند مستواه السابق 5663 نقطة مع ارتفاع مؤشرات الاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.1% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الاستثمار هامشياً 0.05% مع صعود «الواحة كابيتال» 0.82% على الرغم من نزول «إشراق» 0.67% واستقرار «العالمية القابضة».

وفي المقابل، نزل قطاع البنوك 0.4% بعد نزول «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 0.61%.

وهبط قطاع العقار 0.51% نتيجة هبوط «الدار» 0.55% أمام ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.19%.

سوق دبي

بدوره، استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 2551.75 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.16% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.35% و«دبي المالي» 0.94% فيما هبط «شعاع كابيتال» 0.73%.

وزاد قطاع الاتصالات 2.48% بعد ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.38% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 0.27% و«إعمار للتطوير» 1.81% و«إعمار مولز» 1.16% مقابل ارتفاع «داماك» 0.84% و«الاتحاد العقارية» 0.75% مع استقرار «ديار».

هذا واستقر قطاع البنوك في ظل استقرار السهمين القياديين «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

توجه السيولة

وتصدر «أبوظبي الأول» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 230.7 مليون درهم مغلقاً عند 14.66 درهم، تلاه «الدار» بتداولات بلغت 219 مليون درهم وأقفل عند مستوى 3.64 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات وصلت إلى 168.8 مليون درهم مغلقاً عد 46.9 درهم.

وفي سوق دبي جاءت الصدارة لـ «إعمار العقارية» بـ55.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.57 درهم، تلاه «دو» بسيولة بقيمة 53.14 مليون درهم وأقفل عند 7 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 41.6 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 4.79 درهم.

وكان في مقدمة الرابحين بسوق دبي «السلام السودان» بنسبة 4.63% إلى مستوى 1.58 درهم، بينما كان في مقدمة المتراجعين «السلام القابضة» بنسبة 7.29% مغلقاً عند 0.343 درهم.

وسجل «الوثبة للتأمين» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي بنسبة 11.08% مغلقاً عند 7.22 درهم، بينما سجل «العربي المتحد» بنسبة 9.9% ليغلق عند 0.655 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 52.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.28 مليون درهم حصلة شراء العرب و48.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 52.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.85 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و48.87 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 20.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 2.86 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و17.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 20.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.8 مليون درهم محصلة بيع العرب و18.5 مليون درهم محصلة الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 28.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 25.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي و3.74 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 28.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 25.1 مليون درهم محصلة بيع في دبي و3.74 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.