شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس: الهيدروجين سيكون رائعاً في دعم تحول الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك-رويترز

قال المستثمر ورجل الأعمال بيل جيتس في مؤتمر عن بعد، الاثنين، إن الهيدروجين الرخيص والصديق للبيئة سيكون «رائعاً» في دعم تحول الطاقة. وتحدث جيتس أيضاً عما يعرف بعلاوة النظافة، إذ تباع التقنيات الأكثر نظافة بعلاوة مقارنة بالمواد التقليدية أو الوقود المعتمد على المواد البترولية.

وأبلغ جيتس مؤتمر «سيرا ويك» الذي تنظمه «آي.إتش.إس ماركت»: «العلاوة الخضراء هي مقياس يقول هل أنت في طريقك للنجاح في 2050؟». وقال جيتس أيضاً إن الولايات المتحدة لم تستخدم الأيام الستين الأولى في جائحة «كوفيد-19» كما كان ينبغي للسيطرة على فيروس «كورونا».