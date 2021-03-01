شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أبرمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتسهيل التعاون بين الجانبين في دمج استخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن الرعاية الطبية المُقدّمة، ولتحسين الخبرات السريرية والارتقاء بتجربة المريض.

ووقّع مذكرة التفاهم الدكتور جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»، والبروفيسور الدكتور إريك زينج، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل إجراء المشاريع البحثية التعاونية بين المؤسستين الرائدتين.

وتوفر هذه الاتفاقية لأطباء «صحة» ولأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، منصّة لاستكشاف وتقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات الرعاية الطبية الأساسية، والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية الموجهة للمريض.

وبالإضافة إلى مذكرة التفاهم، تتعاون «صحة» والجامعة في العديد من الاتفاقيات والمشاريع البحثية، ويتمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية التي سيسعى الطرفان لاستكشافها في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف التقييم السريع للإصابات بفيروس «كوفيد-19» عن طريق قياس مستوى الإصابة في فصوص الرئة المختلفة، بما سيتيح التحديد الدقيق لشدتها، وتزويد الأطباء بالأدوات المناسبة لتصنيف المرضى المعرضين لخطر إصابة أكبر بالمزيد من المضاعفات.

وستبحث الفرق المتعاونة من كلا الطرفين أيضاً في التأثيرات بعيدة المدى لفيروس «كوفيد-19» على مجتمع الإمارات، وخاصة الأفراد الذين يعانون بالفعل أمراضاً في القلب أو الكبد أو الكلى. وسيسهم هذا البحث في تطوير حلول موحدة للتعلّم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات عند الدخول إلى العينات العشوائية لسجلات المرضى.