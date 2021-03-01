شكرا لقرائتكم خبر عن «شاهين» لقراءة أوجه سائقي «مواصلات رأس الخيمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات نظام «شاهين» للمرحلة الأولى التجريبية، ويتمثل النظام بتثبيت كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي أمام سائقي مركبات الأجرة والحافلات تتولى قراءة وجه السائق من خلال علامات التعب والإجهاد التي قد يعانيها، وذلك عبر مؤشرات تقنية مرتبطة بمركز التحكم والرقابة الذكي في الهيئة ليتم على أساسها اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع الحالة، كما يوجد نظام ذكي اَخر متمثل في جهاز يتم من خلاله رصد سلوك السائق خلال الرحلة من حيث تجاوز السرعة المقررة، وعدم التزامه بالقيادة الآمنة، واستخدام المكابح بتهور، والالتفاف المفاجئ، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرذلك. وبناء على ذلك يقوم مركز التحكم والرقابة الذكي في الهيئة بتحليل تلك البيانات واتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن سلامة مستخدمي مركبات الأجرة وحافلات النقل العام و تسهم في الحد من الشكاوى والملاحظات. وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة أن نظام «شاهين» لمراقبة سلوكيات السائقين خلال قيادة المركبات يأتي لضمان التزامهم بقواعد وأصول وأخلاقيات المهنة، إضافة إلى تحفيزهم على مراعاة السلوكيات المثلى في التعامل مع مستخدمي وسائل النقل.