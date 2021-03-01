شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة وصيانة 37 حوض سباحة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أعمال الصيانة الدورية لـ 37 حوض سباحة في مختلف أندية ومراكز الإمارة، وذلك بهدف توفير البيئة الصحية والسليمة للمنشآت الرياضية.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس إن الدائرة تشرف على صيانة 37 حوض سباحة في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، وقامت بموجب العقد الذي وقعته مع شركة رائدة في هذا المجال، بالإشراف على أعمال الصيانة.

وذكر السويدي أن أحواض السباحة التي قامت الدائرة بصيانتها تقع في مراكز أطفال مغيدر والخالدية والحيرة وحلوان والرقة، وفي كل من مسبح نادي الشارقة الثقافي الرياضي ومسبح نادي الضباط ومسبح "سجايا الشارقة"، وكذلك في نادي الثقة للمعاقين ومركز شباب واسط والنادي الثقافي العربي ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، إلى جانب المنتدى الإسلامي وأكاديمية العلوم الشرطية.