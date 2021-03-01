شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع في أولى جلسات مارس بعد مكاسب شهرية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين (أولى جلسات مارس/آذار) وذلك رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليبني المعدن الصناعي على المكاسب الشهرية القوية التي حققها في فبراير/شباط.



ويتلقى النحاس دعم من زيادة الطلب الصيني بشكل كبير في الآونة الأخيرة حيث ان بكين تشكل 55% تقريبا من الاستهلاك العالمي من النحاس.



كما أن النجاس ارتفع في ظل التوقعات الإيجابية بشأن تعافي الاقتصاد العالمي في وقت لاحق هذا العام من جائحة كورونا.



يأتي هذا تزامنا مع توزيع الحكومات والدول المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس من أجل السيطرة على تفشيه.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 4.13 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 4.18 دولار وأقل سعر عند 4.09 دولار، وذلك بعد تحقيق مكاسب شهرية بأكثر من 15% في فبراير/شباط هي الأكبر منذ عام 2016.