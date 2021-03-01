شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للسياحة: تأخر استئناف السفر سيكلف بريطانيا 27 مليار جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ، من خسارة ما يقرب من 27 مليار جنيه إسترليني من الاقتصاد البريطاني إذا أخرت الحكومة استئناف السفر الدولي حتى 17 مايو.

وقال المجلس فى بيان صحفى صادر اليوم الإثنين، إنه وفقًا لخارطة طريق الحكومة البريطانية، ستتمكن أسرتان من الاختلاط في الهواء الطلق اعتبارًا من 29 مارس الجارى، مشيرا إلى أن استئناف السفر الدولي قبل سبعة أسابيع فقط، بالتزامن مع عطلة عيد الفصح، يمكن أن ينقذ أعمال السفر والسياحة المتعثرة في جميع أنحاء البلاد ويوفر دفعة اقتصادية تشتد الحاجة إليها للاقتصاد.

وأضاف "البيان" أن المجلس يتخوف من تأخير إحياء السفر الدولي لمدة سبعة أسابيع أخرى، من الانزلاق إلى انهيار قطاع يساهم بمبلغ 200 مليار جنيه إسترليني سنويًا في اقتصاد المملكة المتحدة، وهو مسؤول عن ما يقرب من أربعة ملايين وظيفة.

وقالت جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس العالمى للسفر والسياحة WTTC: " إن إعلان حكومة المملكة المتحدة باستئناف السفر الدولي في 17مايو يمنحنا أسبابًا للتفاؤل، إلا أنه سيكون بمثابة راحة باردة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح وأعمال السفر والسياحة في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت "أن تأخير استئناف السفر الدولي لمدة سبعة أسابيع فقط، سيحدث خسائر تقدر بـ 27 مليار جنيه إسترليني، موضحة أنه كل يوم نتأخر فيه سنشهد انضمام المزيد من الشركات التي تعاني من ضائقة مالية إلى القائمة المتزايدة من الشركات التي اختفت بالفعل بسبب زوال السفر الدولي، ولا ينبغي لنا أن ننسى التكلفة البشرية والمعاناة الرهيبة للعديد من الأشخاص الذين تُركت مصادر رزقهم في حالة خراب بسبب الانهيار الفعلي للقطاع".