شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 1-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 1-3-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، مقابل 48.89 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.66 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع.

فى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم امام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره بمقدار "قرش" ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.66 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.96 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.89 جنيه.

52.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.03 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.89 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.78 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.01 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.