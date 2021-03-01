شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور سفير اليابان.. اجتماع للجنة المصرية اليابانية للمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد اليوم الاثنين، الاجتماع الـ 15 للجنة المصرية- اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير، وبحضور السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في مصر، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك بمقر المتحف.

‎وتم الترحيب بالحضور، والتأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر واليابان، والتعاون القائم بين البلدين على المستوي السياحي والأثري وخاصة في مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد المشروعات الثقافية الكبرى في مصر، كما استعرض آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وما توصلت إليه أعمال نقل القطع الأثرية، مشيرا إلي أنه تم حتى الآن نقل 55 ألف قطعة أثرية للمتحف من جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهوية مصر العربية ويتم ترميمهم بمركز ترميم الآثار الموجود بالمتحف.

‎ومن جانبه، أشاد السفير نوكي ماساكي بالجهد المبذول لإنهاء الأعمال بالمتحف واصفا إياه بالمشروع الاستثنائي وأنه مثال للتعاون بين مصر واليابان في مجال العمل السياحي والثقافي، وأكد أن الحلم سوف يكون قريبا حقيقة، حيث إن كل زيارة له للمتحف يجد هناك المزيد من الانجازات.

‎وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وعملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، بالاضافة الي مناقشة إمكانية وآلية تدعيم المتحف بخبراء من اليابان في مجالات المتاحف والتعاون التقني والترميم والتكنولوجيا، كما تطرق الحديث عن الحملة الترويجية للمتحف.