شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 0.27% للجلسة الخامسة على التوالي مدفوعة بصعود 17 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.270% رابحاً 9.741 نقطة ليغلق عند مستوى 3622.119 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.8 مليون سهم بقيمة 978.8 ألف ريال عبر تنفيذ 672 صفقة لعدد 45 سهماً.

وارتفع 17 سهماً على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 9.71%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 8.57%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 7.35%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 7%، ثم سهم "صندوق عمان العقاري" بنسبة 3.09%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 181.3 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مسقط للتمويل، عن استلامها رسالة بتاريخ 25 فبراير الماضي، من شركة الزواوي للتجارة مفادها استبدال ممثلهم في مجلس الإدارة الشركة بأثر فوري، نافين كومار جويال بكايليش جرذارلال بفيشي، ويخضع هذا الترشح لموافقة الجهات الرقابية.

في سياق آخر أعلنت شركة عمان كلورين، عن القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 7.2 مليون ريال عماني عام 2020 مقابل 7.5 مليون ريال عماني عام 2019، وبلغ صافي الربح 1.46 مليون ريال عماني مقارنة مع 1.6 مليون ريال عماني