شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بضغوط هبوط 74 سهماً والان مع تفاصيل الخبر
وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%.
وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 30%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.99%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.94%، وتراجع 74 سهماً على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 4.60%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 4.30%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.89%، فيما تصدر سهم "الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 504 مليون ريال سعودي.
في سياق آخر أعلنت هيئة السوق المالية، عن تغيير شركة أموال للاستشارات المالية المحدودة، ليصبح بعد التغيير شركة أموال المالية المحدودة.