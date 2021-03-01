تقنية للقضاء على 98% من الميكروبات تفوز بتحدي مستقبل الطيران

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «منطقة 2071» إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، و«طيران الإمارات»، فوز شركة «نانوكسي» الفنلندية بتحدي رفاهية المسافرين الذي تم إطلاقه ضمن برنامج مسرعات مختبر مستقبل الطيران، لاستقطاب أصحاب المشاريع المبتكرة من مختلف أنحاء العالم، وتطوير أفكار جديدة تسهم في جهود تنشيط قطاع السفر ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطيران عالمياً.

وفازت الشركة الفنلندية في التحدي لابتكارها آلية لتشكيل طبقات ذاتية التطهير، بالاعتماد على عملية التحفيز الضوئي التي تسهم في القضاء على 98% من الميكروبات خلال ساعتين فقط، ويمكن توظيف هذا الحل المبتكر الذي يعتمد على ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، في عدد من القطاعات مثل السفر والرعاية الصحية.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم هذه المبادرة يأتي في إطار جهود «منطقة 2071» لاستقطاب الأفكار المبتكرة التي توظف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزيتها لتحديات الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أن «منطقة 2071» ستوفر الدعم لرواد الأعمال والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، لتحويل أفكارهم الناجحة إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق ترتقي بمستقبل قطاع السياحة والسفر.

من جهته، قال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل: «يمثل الابتكار والتطوير المستمر عاملين مهمين ورئيسيين للارتقاء بأداء وديناميكية قطاعي الطيران والسفر. وتحرص طيران الإمارات على مواكبة وتبني أحدث الابتكارات العالمية، ولهذا السبب شاركنا بنشاط مع مختبر مستقبل الطيران ومؤسسة دبي للمستقبل لاستقطاب الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار. ونحن سعداء للغاية بنوعية وجودة المشاريع المشاركة في تحدي رفاهية المسافرين وتوظيفها لأحدث التكنولوجيات المتطورة لتعزيز أداء قطاع صناعة الطيران».

مشاركة عالمية

واستقطب تحدي رفاهية المسافرين 107 شركات متخصصة في قطاع التكنولوجيا الحديثة من 30 دولة، تم تقييم مشاركاتها بناء على معايير شملت إمكانية تنفيذ الأفكار المقترحة، وأثرها على الارتقاء بمعايير صحة وسلامة المسافرين خلال الرحلات الجوية وبعد وصولهم إلى وجهاتهم.

وبعد مرحلة التقييم الأولية تم اختيار 6 شركات من دولة الإمارات والولايات المتحدة وأسكتلندا وفنلندا، للمشاركة في المرحلة النهائية وتقييم مشاريعها أمام لجنة تحكيم متخصصة، تضم خبراء في قطاعي الطيران والابتكار. وركزت المشاريع على تعزيز مستويات سلامة وصحة المسافرين في ظل الظروف العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

تقنيات مبتكرة

وإلى جانب شركة نانوكسي (Nanoksi) الفنلندية الفائزة بالتحدي، شهدت المرحلة النهائية تقديم العديد من الأفكار المبتكرة، وقدمت شركة سانيتايز إكسبرتس (Sanitizexperts) من دولة الإمارات، حلاً مبتكراً منخفض التكلفة وصديقاً للبيئة وخالياً من المواد الكيميائية، يقوم على استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تطوير مجموعة من المنتجات والاعتماد على الطائرات بدون طيار والروبوتات لإجراء عمليات التعقيم.

وشاركت شركة هيلث تشيك (HealthCheck) بمنصة للأجهزة الطبية القابلة للارتداء التي تراقب المؤشرات الحيوية للمستخدمين وتحلل البيانات، من خلال تطبيق جوال لإجراء الفحوص المطلوبة لرصد الحالات المحتملة للإصابة بفيروس «كوفيد ـ 19»، فيما عرضت شركة إي أو دي سانيتايزر (EOD Sanitizer) منتجها الجديد لتطهير الأسطح والفواكه والخضروات واليدين وحتى العيون، والذي يتم تصنيعه عن طريق معالجة مياه الشرب بالأوزون ليقضي على 99.99% من الفيروسات والبكتيريا في أقل من خمس ثوان.

كما شاركت شركة تارا سايتس (TeraSights) من دولة الإمارات في التحدي بتقنية تعقيم تنتج 11 ألف ضعف كمية ضوء الأشعة فوق البنفسجية القادمة إلى الأرض، لتعقيم أي سطح باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، فيما استعرضت شركة واير «Waire» من المملكة المتحدة، أحدث حلولها لمراقبة المؤشرات الحيوية باستخدام الأجهزة الذكية القابلة للارتداء والمصممة خصيصاً لرصد الإصابة بفيروس «كوفيد ـ 19».

مختبر مستقبل الطيران

ويهدف مختبر مستقبل الطيران (Aviation X Lab) في «منطقة 2071»، إلى دعم الأبحاث العلمية والمشاريع الهندسية، وتسليط الضوء على الأفكار المستقبلية والابتكارات الحديثة في قطاع الطيران الذي يشهد نمواً متواصلاً، بفضل التكنولوجيا، وابتكار مفاهيم جديدة للتنقل الجوي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها. ويشرف المختبر على مجموعة من التحديات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتيح الفرصة للشركات العالمية والناشئة والمبتكرين والأكاديميين من دولة الإمارات والعالم، للمشاركة في هذه التحديات، وإطلاق مشاريع ونماذج أولية وتجريبها وتطويرها في «منطقة 2071».