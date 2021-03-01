الحفاظ على موثوقية قطاع الحلال رغم تداعيات «كوفيد–19»

دبي: ”الخليج 365”

أعلن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بأنه قد نجح في الحفاظ على موثوقية قطاع الحلال، ضمن الدول الأعضاء في المنتدى بعام 2020، بالرغم من التحديات التي واجهتها هيئات الاعتماد في إجراء تقييم المطابقة بسبب آثار جائحة «كوفيد–19».

جاء ذلك خلال مشاركة د. رحاب العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وحديثها في مؤتمر «غلوبال تريد ريفيو GTR» للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد افتراضياً.

وقالت د. رحاب العامري: «إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تبنّي التحول الرقمي في وقت انقطاع بعض سلاسل الإمداد. لقد أثبتت الدول الأعضاء في المنتدى قدرتها على التغلّب على التحديات، وتحويلها إلى فرص من خلال مواكبة التغيرات، وتبنّي أساليب التحول الرقمي، وذلك لضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة والحلال».

يعدّ المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال أول شبكة دولية لاعتماد الحلال حول العالم؛ حيث يضم المنتدى 38 عضواً من 35 دولة من 6 قارات مختلفة.

واستجابة لانخفاض معدلات التوظيف، وتدابير التباعد الاجتماعي، وانقطاع سلاسل الإمداد، اتجهت هيئات اعتماد الحلال إلى إجراء تقييمات المطابقة رقمياً عن بعد، بدلاً من إجرائها في الموقع.

وبهذا الشأن، قالت د. العامري: «لقد أتاحت سرعة مواكبة التحول الرقمي لأعضاء المنتدى مواصلة أعمال تجارة الحلال، على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع. كما تصدّر أعضاء المنتدى قائمة أكبر خمس دول مصدّرة لدول منظمة التعاون الإسلامي، مما يعكس التزام الأعضاء في تعزيز موثوقية تجارة الحلال في السوق العالمية رغم تداعيات جائحة كورونا».

ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021، والذي يستند إلى دراسة أجريت من قبل شركة دينار ستاندرد، ومدعومة من قبل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تضمنت قائمة الدول الخمس الأولى المصدّرة لدول منظمة التعاون الإسلامي، البرازيل بقيمة صادرات بلغت 16.2 مليار دولار، الهند عند 14.4 مليار دولار، الولايات المتحدة الأمريكية عند 13.8 مليار دولار، روسيا عند 11.9 مليار دولار، والأرجنتين عند 10.2 مليار دولار.