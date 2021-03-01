شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تعود إلى سماء القرية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعت القرية العالمية، ضيوفها في عطلة نهاية الأسبوع هذه للاستمتاع بمتابعة أروع العروض النارية الموسيقية التي تعود في يوم الخميس 4 مارس الساعة التاسعة مساءً، وتستمر في كل يوم خميس وجمعة حتى نهاية الموسم الخامس والعشرين. ويترقب الكثيرون عودة عروض الألعاب النارية في القرية العالمية بفارغ الصبر، تحديداً في هذا الموسم، لكونها أحد أكثر عناصر المفاجآة التي تنشر البهجة والسعادة بين ضيوف الوجهة في كل مرة.

أصبح بإمكان ضيوف القرية العالمية الآن الاستمتاع من جديد بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية والاستمتاع بالتجول في الهواء الطلق مع الآلاف من تجارب التسوّق وتذوق المأكولات من حول العالم. ولزيادة جرعة المرح، يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بأقوى عروض الإثارة والتحدّي في المنطقة مع العرض الشيّق تحدّي السرعة، بالإضافة إلى الإثارة والتشويق لجميع الأعمار في منطقة الألعاب كرنفال. زوروا القرية العالمية في عطلة نهاية الأسبوع هذه واستمتعوا مع العائلية والأصدقاء بأروع الأوقات لذكريات تبقى في البال.

تستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها يومياً في الموسم 25 ابتداءً من الساعة 4 عصراً لغاية 18 أبريل 2021، مع باقة من أروع البرامج الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة ولجميع أفراد العائلة، لتجربة عالم من الروائع.