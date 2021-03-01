شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعزز رحلاتها إلى السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات تعزيز خدمتها إلى السودان، حيث ستبدأ اعتباراً من 9 مارس/آذار الجاري، تشغيل رحلة يومية إلى الخرطوم. وستتيح الرحلات الجديدة لعملاء الناقلة في السودان، السفر بسهولة وراحة إلى دبي، و90 وجهة تغطيها شبكة الناقلة حالياً.

وتعكف طيران الإمارات على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً وتعتمد معايير صارمة لضمان سلامة العملاء والمسافرين عبر جميع نقاط الاتصال. وقال خلفان السلامي، مدير عمليات طيران الإمارات في السودان: «جاء قرار تعزيز خدماتنا إلى السودان تلبية لمتطلبات الإمارات، وقد صممت لتحسين تجربتهم بتوفير خيارات أوسع وراحة أكبر؛ ذلك أن طيران الإمارات هي الخيار الأول للمسافرين في السودان، ونحن ملتزمون نحو عملائنا ومساعدة البلاد على التعافي من جائحة كوفيد ـ 19، ودعم فرص التجارة والاستثمار مستقبلاً».

واعتباراً من 9 مارس الجاري، ستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 733» يومياً مطار دبي الدولي في الساعة 2:50 بعد الظهر، وتصل إلى الخرطوم في الساعة 5:10 مساء. أما رحلة العودة «ئي كيه 734»، فتقلع من الخرطوم في الساعة 6:45 مساء، وتصل إلى دبي في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل. وتعمل الرحلات إلى السودان بطائرات البوينج 777-300ER.