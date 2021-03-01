شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العدّ التنازلي لإعلان دبي أول حكومة لا ورقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

أعلنت دبي الذكية عن الإنجازات التي حققتها 41 جهة حكومية في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، والتي سعت من خلالها إلى تخفيض استخدام الورق في هذه الجهات إلى النصف بمرور الأشهر الستة الأولى لانضمامها إلى الاستراتيجية واستمرت في إنجاز مستهدفاتها للتحول لجهات رقمية 100 % بنهاية2021.

جاء ذلك خلال الحدث الافتراضي الذي نظمته دبي الذكية بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ويونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إلى جانب مديري العموم للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وتفصيلاً حققت الجهات الكبيرة ضمن الاستراتيجية، نسبة خفض في استخدام الورق بلغت 83.86% بواقع 232,076,717 ورقة حتى ديسمبر 2020. فيما حققت الجهات المتوسطة نسبة خفض بلغت 76.23% وبواقع 10,642,656 ورقة، وبالنسبة للجهات الصغيرة فقد حققت نسبة خفض 77.30%، بواقع 27,179,248 ورقة.

وقدمت دبي الذكية خلال الحدث لكل من «هيئة كهرباء ومياه دبي» و«بلدية دبي» و«مجلس دبي الرياضي» و«مركز دبي للإحصاء»، ختم (100% لا ورقية)، والذي يتم منحه للجهات الحكومية التي أنجزت تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100%، حيث يشكل الختم علامة فارقة تبين تحولهم بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية بالكامل. حيث ألغت «هيئة كهرباء ومياه دبي» استهلاك 22,633,484 ورقة كانت تستخدم سنوياً في معاملاتها، أما بلدية دبي فقد ألغت استهلاك 20,960,743، كما ألغى مجلس دبي الرياضي استخدام 408,623 ورقة سنوياً، فيما ألغى «مركز دبي للإحصاء» 172,129 ورقة كان يستخدمها سنوياً، وذلك نحو تحول رقمي 100%.

ومن جهة أخرى تم الإعلان بشكل رسمي خلال الحدث عن بدء العد التنازلي لإعلان حكومة دبي أول حكومة لا ورقية، ومن خلال التنفيذ الكامل لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» في جميع الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي، بحيث لن تُصدر أي جهة حكومية أو تطلب أي ورقة للمعاملات الداخلية والخارجية مع المتعاملين بعد تاريخ 12-12-2021، وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوي على أي ورق.

وأكد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» قطعت شوطاً كبيراً نحو هدفها الرئيسي والمتمثل في رقمنة جميع العمليات الحكومية الداخلية الخدمات المقدمة للجمهور، بما يضمن استغناء حكومة دبي بشكل تام عن المعاملات الورقية.

بدوره، ثمن وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، الجهود الحثيثة لجميع الجهات الحكومية في سعيها لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل وعبر المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وأضاف: «وصلت نسبة خفض استخدام الورق في جميع الجهات المطبقة للاستراتيجية 82.82%، وهو ما وفّر 269,898,621 ورقة. وبهذا حققت الاستراتيجية حجم وفورات بلغ 1.13 مليار درهم، ووفرت 12,138,416 ساعة عمل وأنقذت 32,388 شجرة كانت تستخدم لصناعة الورق».