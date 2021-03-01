شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ابن شعفول وابن ربعة في المرحلة الثانية من «المنكوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلقت مساء الأحد، من أبوظبي، أولى حلقات المرحلة الثانية من برنامج «المنكوس»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك مباشرة على الهواء من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات».

واستهلت أولى أمسيات المرحلة الثانية ورابع حلقات البرنامج ببث رسائل حب من الإمارات إلى الكويت، حكومةً وشعباً، مصحوبة بخالص التهاني وصادق الأمنيات بمناسبة اليوم الوطني الـ 60، ومن ثم أطلت مقدمة البرنامج هدى الخريف وهي تردد أبيات شعرية من كلمات عضو لجنة تحكيم البرنامج محمد بن مشيط المري بهذه المناسبة. ورحبت مقدمة البرنامج بلجنة التحكيم المكونة من محمد بن مشيط المري، شايع العيافي، وسعيد بن كراز المهيري الذي ينوب عن الدكتور حمود الجلوي لتعذره عن حضور الحلقة بسبب ظرف خاص.

قبل انطلاق رحلة البحث عن فارس المنكوس في مرحلتها الثانية، أعلنت مقدمة البرنامج نتائج تصويت المشاهدين لنجومهم المفضلين من الحلقة السابقة، وأسفرت النتائج عن تأهل كل من ناصر بن هادي المنصوري من الإمارات بـ 72 %، وسالم ناصر آل سالم من الكويت بـ 62 %، لينضما إلى زميليهما عبدالله فهد الصخابرة ومسعود بن شعفول من السعودية، اللذان تأهلا بقرار لجنة التحكيم خلال الحلقة الماضية، فيما غادر المسابقة كل من خالد الساطوح وضويحي بن راشد المري من السعودية.

تصويت المشاهدين

بعد الإعلان عن المتأهلين بتصويت الجمهور اكتملت قائمة الـ 12 المشاركين في المرحلة الثانية، ليتنافسوا من خلال أمسيتين تنقسم درجاتها إلى 50 درجة للجنة التحكيم و 50 درجة للتصويت، ويتأهل في كل حلقة اثنان بقرار لجنة التحكيم واثنان بتصويت المشاهدين.

بدأت أولى أمسيات المرحلة الثانية مشوارها مع أول 6 نجوم، هم: صالح حسين الهمامي من السعودية، نهيان مبارك المنصوري من الإمارات، هادي بن ربعة من الكويت، مسعود بن شعفول من السعودية، خلف بخيت آل حفيظ المزروعي من الإمارات، محمد آل عامر من الكويت، والذين قدموا أداءً مميز مملوءاً بأروع الكلمات وأعذب الأصوات.

وأعلنت لجنة تحكيم البرنامج مع نهاية الأمسية، عن تأهل كل من مسعود بن شعفول وهادي بن ربعة، بعد حصول كل منهما على 48 درجة، ليكونا بذلك أول المتأهلين إلى المرحلة الثالثة من البرنامج. أما بقية المتسابقين فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار الأسبوع، لتأهل اثنان منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت.