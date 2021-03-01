شكرا لقرائتكم خبر عن جين فوندا تحصد جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعمالها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - رويترز

حصلت الممثلة والناشطة الأمريكية جين فوندا على جائزة عن مجمل أعمالها في حفل جوائز جولدن جلوب ليل الأحد/الاثنين، لتتوج مسيرة مهنية في السينما والتلفزيون، وفي الدفاع عن القضايا الاجتماعية على مدار 60 عاماً تقريباً.

وأطلقت فوندا (83 عاماً) دعوة للتنوع خلال تسلمها الجائزة، قائلة إن سرد القصص مسألة جوهرية لتحقيق التفاهم المتبادل بين البشر.

وجاءت تصريحاتها وسط جدل حول عدم وجود أي أعضاء من ذوي البشرة السمراء في رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تمنح جوائز جولدن جلوب.

وقالت فوندا، التي تسلمت جائزتها وهي ترتدي بذلة بيضاء وقرطاً طويلاً براقاً: «هناك قصة نخشى رؤيتها وسماعها عن أنفسنا في صناعتنا، وهي قصة حول ما هي الأصوات التي نحترمها وما هي الأصوات التي لا نكترث لها».

وظهرت فوندا لأول مرة عام 1960 في برودواي وعلى الشاشة الفضية، وأصبحت واحدة من أكبر نجوم السينما في الستينات والسبعينات من القرن الماضي بأفلام مثل (باربيرلا) و(كلوت) و(من 9 إلى 5).

وفوندا أيضاً ناشطة سياسية، فقد شاركت في حملات ضد حرب فيتنام في السبعينات، ونظمت حملة ضد حرب العراق في 2003، وفي السنوات الماضية شاركت في احتجاجات لتسليط الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري.

وفازت ابنة الممثل الراحل هنري فوندا وشقيقة الممثل الراحل بيتر فوندا، بجائزتي أوسكار وسبع جوائز جولدن جلوب.