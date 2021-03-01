بلدية دبي تكرم أصحاب الأفكار الابداعية

دبي: ”الخليج 365”

نظمت بلدية دبي حفلاً افتراضياً خاصاً، للاحتفاء بتكريم أصحاب الأفكار الابداعية ذات النتائج المادية، أو الخاصة بأفكار التصدي لجائحة كورونا-كوفيد19، وذلك تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2021م.

وكشف داوود الهاجري، مدير عام البلدية، أن عدد الأفكار المقدمة التي تلقتها البلدية عبر نظام الاقتراحات الموحد ومجلس محمد بن راشد الذكي من بداية الأنظمة إلى عام 2020 بلغ 170,267 فكرةً، منها 17,545 مجدية، مشيراً إلى أن النظام حقق وفورات مالية منذ عام 2008 وحتى 2020 قدرها ما يقارب 105 ملايين درهم.

ميثاق الابتكار

وأكد مدير عام بلدية دبي أن نظام الاقتراحات المؤسسي يشكل برنامجاً يشترك به كافة الجهات من موظفين ومتعاملين وشركاء وأفراد المجتمع، بهدف تحسين وابتكار كل ما نقوم به من أعمال، وهذا أحد أبرز ركائز ميثاق الابتكار الذي تم إطلاقه لتبني أسس وممارسات الابتكار في الدائرة.

وتم تحقيق العديد من الدروس المستفادة على مستوى الدائرة من حيث خلق روح التنافس بين جميع الفئات، واندماج الأفكار وطرح التحديات والفرص، لإيجاد حلول مبتكرة وبطرق مختلفة، وتشجيع الإبداع والتطوير والابتعاد عن الطرق الروتينية في تنفيذ المهام، واستخدام أبسط الطرق المبتكرة في تقديم الخدمات، أو إضافة خدمات جديدة لرفع مستواها، والتشجيع على الاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات والممارسات.

من باب الاهتمام بالمتعاملين وأفراد المجتمع يتم تبني الأفكار الواردة من مجلس محمد بن راشد الذكي، للتركيز عليها وسرعة التجاوب معها وعدم تكرارها من قبل موظفي الدائرة في نظام آخر، ما يقلل الوقت المخصص للرد على الأفكار وتقييمها وتطبيق الأفكار التي يمكن الاستفادة منها.

طرح الأفكار

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد سعيد البدواوي، مدير إدارة المعرفة والإبداع أن البلدية تحرص على إيجاد وتفعيل القنوات المناسبة لمشاركة الموظفين والمتعاملين في طرح الأفكار وتقديم الآراء، حيث بدأ نظام الاقتراحات منذ عام 2000 بهدف وضع أسس وإجراءات وأنظمة تشجع على تقديم الاقتراحات، وتكون أداة ووسيلة للتحفيز على الإبداع واستقطاب الأفكار مع تقدير المساهمين.



تكريم

وقالت عهود عبدالكريم، مديرة قسم رعاية الإبداع والاقتراحات، إن بلدية دبي نظمت حفلاً افتراضياً خاصاً للاحتفاء بتكريم أصحاب الأفكار الابداعية ذات النتائج المادية سواء بزيادة أو ترشيد نفقات الدائرة أو الأفكار ذات النتائج الإبداعية المعنوية أو الخاصة بأفكار التصدي لجائحة كورونا-كوفيد19، وذلك تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2021م على مستوى الدولة «الإمارات تبتكر»، تجسيداً وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تجاوزت بالفعل حدود الزمن، لتُحقق لشعبها السعادة وأعلى مستويات المعيشة والاستدامة، من خلال جعل الأفكار والابتكار أسلوب عمل وبصمة للتطوير الحكومي ورافد أساسي للتنمية.

وذكرت أن البلدية تقيم احتفالاً سنوياً لتكريم المبدعين لمساهمتهم في نظام الاقتراحات المؤسسي حيث ساهمت هذه الاقتراحات بتحقيق عائد مادي (إيرادات وترشيد نفقات) كما كان لها الأثر المعنوي في رفع مستوى أداء المؤسسة.