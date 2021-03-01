شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسهم تصعد ببورصة دبى للجلسة الثالثة على التوالى على رأسها مصرف السلام السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.01% رابحاً 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.9 مليون سهم محققة ما قيمته 276.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3440 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.16%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 0.38%، 0.01%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.11%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.29%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.12%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.5 مليون ورقة بقيمة 55.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.27%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أمانات القابضة، استحواذها الكامل لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل بتكلفة استثمارية قيمتها 232 مليون دولار أمريكي (851 مليون درهم إماراتي) من شركة ني في أم كابيتال للرعاية الصحية، وهي شركة أسهم خاصة تركز على الأسواق الناشئة، وتم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من النقد الفوري والمديونية، وتمثل هذه الصفقة الاستثمار الأول لشركة أمانات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية التي تمت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

في سياق آخر أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ومناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة، كما وافق المجلس بالإجماع على مقترح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والبالغ عددها 27.4 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم الواحد 0.70 دولار بإجمالي قيمته 19.2 مليون دولار أمريكي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 245.3 مليون دولار أمريكي وليصبح عدد أسهم الشركة 350.4 مليون سهم.

فيما أعلنت بورصة دبي، إعادة التداول على أسهم شركة دبي للتأمين – DIN بعد الافصاح عن قرارات الجمعية العمومية.

في سياق منفصل أعلنت شركة داماك العقارية دبي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس، الموافق 4 مارس الجاري، وذلك للنظر في زيادة حصة الشركة الاستراتيجية في شركة داماك انترناشيونال ليمتد، منوهة إلى أن الشركة تمتلك حاليًا 20% من رأسمال داماك انترناشونال ليمتد.