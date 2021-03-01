شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.21% بما يعادل 3.09 نقطة ليستقر على سعر 258.34 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 269.90، ليستهدف مستوى الدعم 240.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه