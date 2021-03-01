شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستنفذ فرصه الإيجابية - تحليل – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي مستقبلاً، وليصل إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 204.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 216.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه