شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يحلق عالياً – تحليل – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هيوليت باكرد (HPQ) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.77% بما يعادل 0.78 نقطة ليستقر على سعر 28.97 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم باختراق مقاومته الحالية 28.22.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 28.22، ليستهدف مستوى المقاومة 32.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد