شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته في وقت سابق لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصلها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر فادحة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.89% بما يعادل -3.54 نقطة ليستقر على سعر 118.93 دولار، أمام تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 123.77، ليستهدف مستوى الدعم 115.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط