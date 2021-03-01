شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال شباط/فبراير.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 91.12 نقطة الأعلى منذ 8 شباط/فبراير الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.92 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.68 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.8% ،بأكبر مكسب يومي منذ 11 أيار/مايو 2020 ، بفعل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وحقق مؤشر الدولار ارتفاعا بأكثر من 0.3% على مدار تعاملات شباط/فبراير المنقضي ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد الارتفاع الواسع فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 2.0% ،ليستأنف مكاسبه التي توقف مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عام.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى البلاد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية خلال شباط/فبراير ،حيث يعتبر القطاع أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،ويقدم أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 58.8 نقطة خلال شباط/فبراير من مستوى 58.7 نقطة فى كانون الثاني/يناير.