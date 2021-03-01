شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد من أدنى مستوى فى 3 أسابيع وسط انتعاش الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لترتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ،بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، وسط انتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية ، بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى مستهل تعاملات الأسبوع ،وبعد تطورات إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 404 نقطة ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على معظم أسواق الأسهم العالمية بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 2.4% ، فى أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل التوترات حول سوق السندات فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليرتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، فى ظل انتعاش قوي لمعظم أسهم شركات التجزئة العالمية.

انتعشت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين بفضل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فى التعاملات المبكرة ، بعدما سببت القفزة الهائلة فى تلك العائد إلى عمليات بيع مفتوحة فى معظم الأسواق ، حيث ارتفاع العائدات يجعل الأسهم أقل جاذبية للمستثمرين.

صرحت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" يوم السبت بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المطور من شركة "جونسون أند جونسون" ليصبح ثالث جرعة مضادة لفيروس كوفيد-19 سوف تستخدم على نطاق واسع فى الولايات المتحدة.

وهذا اللقاح لا يتطلب إلا جرعة واحدة ،ويمكن تخزينه فى درجات حرارة البرد ، الأمر الذي يسهل توزيعه بشكل كبير فى معظم أنحاء العالم.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الشحنات الأولية بدأت بالفعل يوم الأحد ،وتتوقع شركة جونسون أند جونسون شحن أكثر من 20 مليون جرعة بنهاية آذار/ماس الجاري ،و100 مليون جرعة بحلول منتصف العام الجاري ،وهو ما يكفي لتطعيم ما يقرب من ثلث الأمريكيين.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 3,789.54 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.9% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.