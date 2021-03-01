شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 8 أشهر وارتفاع عائد السندات الأمريكية يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثمانية أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، و يكبح تلك المحاولات صعود الدولار الأمريكي المستفيد من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.5% إلى 1,759.90$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,733.87$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,733.87$.

أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 2.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 4 شباط/فبراير الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثمانية أشهر عند 1,717.35$ للأونصة ،بفعل صعود الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات شباط/فبراير المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 7.5% ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بفعل الارتفاع الكبير فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، الأمر الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الغير مدر للعائد.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 91.12 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 2.0% ،ليستأنف مكاسبه التي توقف مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عام.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى البلاد.