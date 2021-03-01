شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "معدنية" تُوصي بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنيه"، بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم تخفيض رأس المال بنسبة 7.4% من 281.120 مليون ريال إلى 260.307 مليون ريال، وبذلك ينخفض عدد الأسهم من 28.1 مليون سهم إلى 26 مليون سهم.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك بإلغاء 2.081 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه سيتم تخفيض سهم لكل 13.507 سهم.

هذا وتخضع توصية خفض رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية

وبحسب البيان، سيتم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال سعودي.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

يشار إلى أن خسائر "معدنية" تراجعت بنسبة 59.06% لتصل إلى 21.03 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بخسائر نحو 51.37 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وفي نهاية التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 20.8 مليون ريال تعادل نسبة 7.4% من رأس المال البالغ 281.12 مليون ريال.