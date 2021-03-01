شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب" يعتزم شراء عدد من أسهمه وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" على شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 4 مليون سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الهدف من الشراء هو الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل.

وأفادت الشركة، بأن تمويل عملية الشراء سيتم من موارد البنك الذاتية.

وبحسب البيان، سيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة، بعد أن يستوفي البنك كافة الشروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة. كما سيتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الاشرافية.

هذا ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 صافي خسائر بلغ 4.2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك تكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إثبات انخفاض قيمة الشهرة خلال العام 2020 بنحو 7.418 مليار ريال.

ويعتبر الانخفاض في قيمة الشهرة حدثٌ محاسبي لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العملاء أو معايير الخدمة، أو المنتجات، أو أي من موظفينا.