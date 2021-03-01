أسعار النفط ترتفع قبل الاجتماع المرتقب لأوبك بلس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، قبل اجتماع مرتقب لتحالف "أوبك بلس" هذا الأسبوع، والذي من المرجح أن يتم خلاله اتخاذ قرار برفع الإنتاج وسط انخفاض المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أيار/مايو 94 سنتا، أو بنسبة 5ر1%، إلى 36ر65 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا، أو 5ر1%، إلى 45ر62 دولار.

سجلت أسعار الخامين خلال الشهر الماضي أعلى مستوى في 13 شهرا قبل التراجع يوم الجمعة، متأثرة بارتفاع قوة الدولار وسط ارتفاع العائدات على السندات كرد فعل على البيانات الاقتصادية المشجعة.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعا الخميس القادم، وسط تكهنات برفع الإنتاج.

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، يرى المحللون أن اختلال إمدادات النفط عالميا قد يفرض على التحالف مراجعة مستويات الإنتاج.