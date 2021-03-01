شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تسجيل «أبل» و«نستله» من بين 1500 علامة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد طلبات إعادة تسجيل ملكية للعلامات التجارية في الإمارات إلى 1511 طلباً، خلال أول شهرين من العام 2021، وذلك في مؤشر على استمرار النشاط في القطاع الذي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وتشمل قائمة العلامات التجارية التي جرت إعادة تثبيت ملكيتها من قبل الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد خلال أول شهرين من العام الجاري وجود مجموعة كبيرة لعلامات تجارية عالمية ومن ضمنها «أبل» و«جورجيو أرماني» و«جونسون آند جونسون» و«نستله» وغيرها من الشركات الأخرى.

ويعكس استمرار عمل عدد كبير من علامات الشركات العالمية الأهمية الكبيرة التي يحظى بها السوق المحلي لدى هذه الشركات التي تحرص على اتخاذ الدولة مقراً رئيسياً لممارسة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط.

ويتضح من خلال الإحصائيات، الصادرة عن وزارة الاقتصاد، أن أعمال الشركات التي قامت بإعادة تسجيل علاماتها التجارية تتوزع على مختلف القطاعات ومنها التجارة والصناعةو التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

وشكلت البيئة الاستثمارية والتشريعية المميزة التي تتمتع بها الإمارات، عناصر جذب خلال السنوات الخمس الأخيرة مما ساهم في استقطاب العديد من الشركات العالمية للعمل انطلاقاً من الدولة.

كما عززت المحفزات التي أطلقتها العديد من الجهات المختصة في العام الماضي من جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، الأمر الذي شجع شركات عالمية جديدة على افتتاح مقرات إقليمية لها، وذلك حرصاً منها على ممارسة أعمالها في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات. (وام)