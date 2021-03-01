شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز ومتوسط خام دبي الأعلى في 13 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، الاثنين، عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.24 دولار ما يوازي 1.9% إلى 65.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. وانتهى العمل بعقود أبريل يوم الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار ما يعادل 1.9% إلى 62.68 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار شهر أقرب استحقاق للعقدين أعلى مستوى في 13 شهرا في الأسبوع الماضي ولكنها تراجعت يوم الجمعة إلى جانب الأسواق المالية العالمية عقب هبوط السندات بسبب مخاوف التضخم.

وكتب ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية لدى أكسي في مذكرة «أسعار النفط تتعافى هذا الصباح تمشيا مع الأصول العالية المخاطر بفضل إقرار مشروع قانون التحفيز الأمريكي في مجلس النواب».

وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بأسواق الأسهم في آسيا. وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المناقشات.

كما أن الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 عزز النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها وهي المجموعة التي تعرف بأوبك بلس يوم الخميس وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق.

متوسط سعر خام دبي

قال مصدران بسوق النفط، الاثنين إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في فبراير إلى 60.855 دولار للبرميل في المتوسط، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 2020. يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة. الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل. (رويترز)