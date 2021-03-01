شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتلقى رسالة من سلطان عمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» رسالة خطية من أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتضمنت الرسالة تهنئة سلطان عمان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ الذي وصفه بالإنجاز العظيم لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللعرب عموماً.

كما تطرقت الرسالة التي نقلها الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له في أبراج الإمارات في دبي ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي إلى «إكسبو دبي 2020» والتأكيد على مشاركة سلطنة عمان الشقيقة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات في رحاب مدينة دبي في أكتوبر القادم بإذن الله تعالى.

وقد رحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالسفير العماني، متمنياً له النجاح في مهمته وأداء مهام عمله على أكمل وجه بما يخدم العلاقات الأخوية والمصالح الوطنية العليا للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وحمل سموه الدكتور أحمد البوسعيدي تحياته لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة والتوفيق ولشعبه مزيداً من التقدم والتطور والرخاء.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة شاهين المرر وزير دولة وخليفة سعيد سلمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين. (وام)