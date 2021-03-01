شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في التعاملات اليوم الاثنين 1 مارس 2021، بعد ارتفاعه بقيمة 6 جنيهات وبلغ الذهب عيار21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 772 جنيها للجرام، مع ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلي 1750 دولار، لكن السعر العالمي حالياً يتأرجح صعوداً وهبوطا بين 1745 إلي 1750 دولارا.

أسعار الذهب اليوم، لعيار 18 تسجل 661.70 جنيه، وبلغ عيار 21 سعر 772 جنيها، وسجل عيار 24 ما قيمته 882.25 جنيه، وأصبح سعر الجنيه الذهب 6176 جنيها.

عالميا حقق الذهب خسائر للشهر الثاني على التوالي منذ بداية 2021 وذلك مبسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية لأجل 10سنوات لمستوي 1.6% وهو أعلى مستوى في عام وهو ما تسبب في رفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وقال ممدوح عبد الله خبير أسواق المعادن الثمينة، إن عودة الطلب على المعدن النفيس عالميا أمر متوقع مع الهبوط الكبير في الأسعار، لأن المستثمرين يتجهون لشراء المعدن النفيس مع هبوط الأسعار بهدف المضاربة وتحقيق أرباح.

واضاف في تصريحات خاصة، أن الاتجاه الحالي للذهب نحو الصعود بنسبة 0.83% ربما يستمر حتي نهاية تعاملات اليوم، لكن الأمور قد تتغير بسبب خطة التحفيز الأمريكية التي تؤثر باستمرار على قرارات المستثمرين وصناديق الاستثمار.