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شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لـ"القومى للحوكمة" ضمن أفضل 50سيدة أكثر تأثيرًا بمصر لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة المصرية يساهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو
وقالت الدكتورة شريفة شريف إنها سعيدة بهذا التكريم، وثمنت دور المنتدى في تكريم السيدات المؤثرات على مستوى الدولة، مؤكدة أن مصر تحظى بنماذج مشرفة لعدد كبير من السيدات في مختلف القطاعات، وأنه من الأهمية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة المصرية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت شريف أن المرأة تلعب دورً مهمًا في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة؛ فهي قضية محورية في رؤية مصر 2030، حيث ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، كما تأتي المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.
تابعت الدكتورة شريفة شريف أنه تم إطلاق النسخة الأولى من نفس البرنامج للقيادات النسائية الأفريقية؛ وذلك في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الأفريقية، وشمل تدريب 100 سيدة من 45 دولة أفريقية شقيقة، كما ستنطلق النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لعدد 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الادارية العليا خلال الفترة من 10-28 مارس الجاري من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي؛ وبتغطية جغرافية أوسع انتشارًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس داعم للبرنامج، ومؤسسة "جيميناى أفريقا" كشريك معرفى وتقنى لخبرتها في مجال ريادة الأعمال بأفريقيا.
وتُمنح جائزة أفضل 50 سيدة مؤثرة في مصر سنويًا للنساء اللواتي يتمتعن بإنجازات استثنائية وإمكانيات قيادية، ومن تمكنت من تقديم مساهمات كبيرة في القطاعات التنموية المختلفة، ويهدف منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا" إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من منظور القيادات النسائية المهنيات القادرة على وضع القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي على رأس جدول الأعمال السياسي في مصر.
تكريم الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف