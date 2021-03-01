شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح اللجين ترتفع 8.4% خلال العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة اللجين القابضة، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 8.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 207.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 191.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 210 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 205 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة حصة اللجين من صافي أرباح الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بمقدار 19.76 مليون ريال (حيث تمتلك شركة اللجين القابضة نسبة 57,4% في أسهم شركة ناتبت)، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة بمقدار 12.76 مليون خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 14.4 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 23.73 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 152.53 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 258.18 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.